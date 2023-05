Non si fermano all'alt dei carabinieri a Mazara, bloccati dopo un inseguimento

Non si era fermato all’alt dei carabinieri ed era fuggito per le strade del quartiere Mazara. Si era dato alla fuga perché non aveva la patente di guida ed era armato come il passeggero che era con lui in auto.

L’uomo di 49 anni, pregiudicato, è stato arrestato, dopo un inseguimento, dai carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo, col supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia. I militari dell’Arma lo hanno trovato l’uomo in possesso di un coltello a serramanico, mentre il passeggero, un pregiudicato di 42 anni, in possesso di un coltello a serramanico e un coltello a farfalla.

I carabinieri procedevano all’arresto del 49enne che a seguito di udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano e alla denuncia del passeggero per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

