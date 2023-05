Marsala, un tir resta incastrato tra le sbarre di un passaggio al livello: scatta l'allarme

Brutta avventura per l'autista di un tir che, mentre stava per attraversare il passaggio a livello di Ponte Fiumarella, a Marsala è rimasto incastrato in una delle sbarre.La scena è stata filmata da un'automobilista Sara Martinico, che ha immortalato le difficoltà dell'autotrasportatore nel "liberarsi" dalle sbarre che nel frattempo si erano incastrate nell'autoarticolato.

Una situazione molto pericolosa quella vissuta dall'autista visto che da lì a poco sarebbe arrivato il treno che avrebbe potuto travolgerlo assieme al mezzo. In quel posto però, come indica la segnaletica di via Vecchia Mazara, il tragitto non è consentito agli autoarticolati. Solo dopo qualche manovra, il mezzo si è liberato e l'autotrasportatore ha continuato il suo viaggio. Ad aiutarlo nelle manovre per disincastrarsi dalle sbarre, alcune persone che intanto avevano anche allertato le ferrovie e fatto segnali al treno in arrivo di rallentare visto che la sbarra infatti era rimasta alzata.

