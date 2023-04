Alcamo, scontro tra due auto lungo la provinciale: cinque persone ferite

Ancora un incidente lungo le strade del trapanese. L'ultimo è avvenuto oggi attorno alle 14, sulla SP47 vicino allo stadio Catella di Alcamo. Due i veicoli coinvolti che viaggiavano nel senso di marcia opposto: una Fiat Punto con a bordo una donna e un bambino e una Kia Sportage con tre persone a bordo. Tutti gli occupanti le due automobili coinvolte sono stati trasportati in ambulanza presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo. Per loro solo una prognosi di pochi giorni nessuno quindi è in pericolo di vita.

Da un primo accertamento pare che una delle due auto coinvolte abbia invaso la corsia opposta. Sul posto a prestare soccorso sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

