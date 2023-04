Marsala, muore a 81 anni Pietro Bonini: col suo atelier ha fatto sognare generazioni di spose

Lutto a Marsala per la morte Pietro Bonini, 81 anni, un uomo che ha fatto sognare migliaia di spose in tutta la provincia trapanese e non solo. Bonini era il decano degli esercenti marsalesi.

Classe 1942, Bonini ha avviato da giovane un'attività che conta oggi più di mezzo secolo di storia, cominciata con i corredi, e che poi si è evoluta nell’abbigliamento e nel settore abiti da Sposa e da cerimonia, con le marche più prestigiose e un laboratorio di sartoria attento ad ogni esigenza. E poi, di recente, il passaggio generazionale, con il figlio Guglielmo, che ha ancora di più innovato ed ingrandito l'attività.

"È con grande tristezza che annunciamo la morte di Pietro Bonini, fondatore dell'Atelier e guida per tutti noi - si legge nella pagina Facebook -. Per chi volesse dargli un ultimo saluto la camera ardente sarà allestita a partire dalle 19 e 30 di oggi, 26 Aprile 2023, presso la sala del commiato di Grupposo, in piazza Castello. I funerali, invece, si terranno domani alle 18 presso la Chiesa Addolorata di Via Garibaldi".

