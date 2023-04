Trovò la sua foto col nome della sorella del boss, prof di Castelvetrano sporge denuncia

Giovanna Fabiana «Bia» Cusumano, insegnante liceale di italiano e latino di Castelvetrano, che il giorno di Pasqua ha scoperto che la sua foto compariva su Google come «Giovanna Messina Denaro» accanto alle foto di altri familiari del boss Matteo Messina Denaro, ha presentato una querela al commissariato di polizia del centro del Trapanese che ha dato i natali al boss mafioso catturato dai carabinieri lo scorso 16 gennaio, dopo quasi 30 anni di latitanza.

Ad assistere l’insegnante - che è presidente di un’associazione culturale che organizza il Festival letterario «PalmosaFest», gemellata con associazioni antimafia come «Rita Atria» e «Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato» - è l’avvocato Giovanni Giannilivigni, del Foro di Marsala, che in una nota congiunta con la sua cliente spiega come la docente ha appreso che la sua foto era sul web con il nome di «Giovanna Messina Denaro» accanto ad altri familiari del capomafia.

Giovanna Fabiana Cusumano, scrive il legale, «veniva contattata da una propria amica nel giorno di Pasqua 2023, tramite Whatsapp la quale la rendeva edotta della circostanza che da una ricerca casuale sul motore di ricerca Google notava che il nominativo di Giovanna Messina Denaro, sorella del noto ex-latitante Matteo Messina Denaro catturato nel mese di Gennaio 2023, era associata ad una propria foto. Prontamente, provvedeva ad effettuare degli «screenshot» e contattata da un giornalista la stessa, dopo aver effettuato qualche ricerca aveva modo di notare che la prima associazione della propria immagine al Giovanna Messina Denaro compariva su un sito online alla quale la Giovanna Fabiana Cusumano non ha mai rilasciato alcuna intervista né, tantomeno, autorizzato all’uso o diffusione della propria immagine. A tal proposito la scrivente ha chiesto formalmente la rimozione della propria immagine legata alla sorella di Matteo Messina Denaro, nonché la deindicizzazione dal motore di ricerca Google».

