Castelvetrano, tributi non incassati: sei dipendenti comunali prosciolti dalla Corte dei Conti

La Corte dei Conti di Palermo (presidente Giuseppa Maneggio) ha prosciolto sei dipendenti del Comune di Castelvetrano, che erano finiti davanti ai giudici amministrativi per presunto danno erariale. Giuseppe Palmeri, Michele Caldarera, Salvatore Ferro, Simone Marcello Caradonna, Michele Grimaldi e Andrea Di Como sono stati citati in giudizio per la richiesta di condanna al pagamento di quasi 367 mila euro.

L’indagine è scaturita da una segnalazione anonima ed è stata condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Trapani. Le fiamme gialle hanno rilevato mancati accertamenti su tributi dovuti dagli esercenti di attività commerciali dal 2011 al 2015. Sarebbe stato cagionato un mancato introito di tributi locali per un milione 430 mila euro. Ora i giudici amministrativi hanno prosciolto i sei dipendenti per «carenza di un’adeguata e puntuale prova con riferimento alle posizioni dedotte nell’atto di citazione».

