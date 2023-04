Pantelleria, due chili di hashish trovati in un bagaglio all'aeroporto: due arresti

Due chili di hashish sequestrati dai finanzieri di Pantelleria, nel corso dell’attività di vigilanza doganale presso gli arrivi dello scalo aeroportuale dell’isola. L’operazione è stata effettuata durante il controllo dei passeggeri appena sbarcati da un volo pomeridiano proveniente da Palermo. I finanzieri sono rimasti insospettiti dall’atteggiamento di due persone, che sembravano irritati dalla loro presenza. Da lì la decisione di eseguire un controllo al bagaglio appena ritirato dal nastro da uno dei due.

Il controllo ha permesso di individuare, ben occultato in un doppio fondo ricavato all’interno del bagaglio, un rilevante quantitativo di hashish, pari a circa 2 chilogrammi, sostanza pronta per essere suddivisa e confezionata in dosi da immettere nel circuito di «consumo» illegale. Senza l’intervento delle fiamme gialle, avrebbe fruttato ai trafficanti un guadagno di alcune migliaia di euro.

Rilevata la flagranza del reato di traffico di sostanze stupefacenti, finalizzato al successivo spaccio delle stesse, è immediatamente scattato l’arresto per il detentore ed il sequestro dell’ingente quantitativo di droga trasportato, nonché la denuncia per il secondo soggetto. Entrambi sono di origine pantesca.

Il gip di Marsala, dopo avere convalidato l’arresto, ha disposto la custodia cautelare anche per la seconda persona. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Le indagini dei finanzieri, ancora in corso di esecuzione, sono finalizzate ad accertare la provenienza dello stupefacente, nonché l’eventuale coinvolgimento nell’isola di ulteriori figure concorrenti nella realizzazione dell’illecito.

© Riproduzione riservata