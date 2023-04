L'incidente di Partinico, niente autopsia sull'alcamese Lorenzo Asta: subito i funerali

"Sei stato sempre tutto per me, un fratello, il migliore amico che io abbia potuto desiderare e adesso sei volato via. Ma io ti porterò sempre con me. Lo sai, non sono mai stato bravo a scriverti delle belle parole, soprattutto adesso che non posso più scherzare con te, parlare e vederti. Mi mancherai tantissimo. Ci rincontreremo".

Tantissimi i messaggi social in ricordo di Lorenzo Asta, il 34enne di Alcamo vittima del terribile incidente stradale che si è verificato all’alba di ieri a Partinico. L'uomo stata tornando a casa, dopo aver passato una serata in compagnia della sua fidanzata, quando c'è lo schianto con un'altra vettura. "Non voglio scriverti una poesia strappalacrime, voglio scriverti solo questo: Tu sarai ora è per sempre dentro di me , ancora di più di quanto tu già c'eri", scrive Mimi

Sono state sequestrate entrambe le auto coinvolte nel sinistro per provare a ricostruire con esattezza quanto accaduto. Si attendono i test tossicologici sul conducente dell’altra auto che si è andata a scontrare con la vittima. Ad essere stato effettuato un prelievo ematico il cui responso dovrebbe arrivare entro i prossimi 4-5 giorni. Non c'è stato bisogno di autopsia e la salma di Lorenzo è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali, che si terranno domani alle 10 nella chiesa Madre di Alcamo.

