Lavori alla linea elettrica, disagi per l'erogazione dell'acqua a Marsala

Disagi a Marsala, sopratutto nella zona nord della città, per la mancanza di acqua, problema che ha provocato proteste negli utenti. Le contrade interessate in particolare sono Paolini, Conca, Ciavalo, Matarocco e le altre vicine.

La sospensione dell'erogazione, secondo quanto comunicato dal comune, è stata causata da alcuni lavori che Enel sta facendo in zona Sant'Anna, con la conseguenze interruzione dell'energia elettrica, che ha provocato la mancanza d'acqua.

In quelle contrade e in tutta la zona, infatti, è operativa la stazione di pompaggio, che di conseguenza inattiva fino al ripristino dell'energia elettrica, che dovrebbe avvenire entro oggi. Per questo, come detto, Comune e il servizio idrico hanno già comunicato possibili disagi nell'erogazione dell'acqua.

© Riproduzione riservata