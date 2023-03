Un uomo di Campobello di Mazara, A.M., 45 anni, è stato trovato privo di vita a casa della sorella. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Sulle cause della morte sono in corso le indagini dei carabinieri. La Procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.

