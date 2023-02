Abbandono dei rifiuti a Marsala, multe sino a 20 mila euro e 10 auto sequestrate

Multe per circa 20 mila euro (una cinquantina, in tutto, le sanzioni) e dieci veicoli sottoposti a sequestro cautelativo per scoraggiare chi, a Marsala, getta rifiuti per strada e in altri luoghi non consentiti. Persino davanti ad una chiesa di campagna. E’ questo il report della polizia municipale sull’abbandono dei rifiuti in questo inizio d’anno.

La giunta del sindaco Massimo Grillo ha deliberato di intensificare la lotta a «quanti si ostinano a sporcare la città» nello scorso mese di settembre.

«Oltre alla flagranza di reato - spiega una nota del Comune di Marsala - constatata dalle pattuglie municipali in servizio di osservazione, le violazioni sono registrate dalle telecamere di videosorveglianza ambientale che hanno ripreso le targhe dei veicoli incriminati. Il relativo libretto di circolazione sarà restituito ai proprietari all’atto del pagamento della sanzione di 400 euro. Se da un lato il sequestro cautelativo avviato dall’amministrazione comunale - poi adottato anche da altri Comuni - sta riducendo i corposi abbandoni di rifiuti utilizzando i veicoli; dall’altro, purtroppo, si continuano a depositare i sacchetti di rifiuti lungo strade (in gran parte periferiche) e campi coltivati, malgrado la sanzione arrivi fino a 400 euro. Di conseguenza, vista l’ampiezza della città (241 kmq.), l’amministrazione ha installato nuove telecamere ed ha intensificato l’attività di vigilanza nel territorio». Tra settembre e novembre dello scorso anno, i mezzi sequestrati erano stati quindici.

