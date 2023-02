Trapani, sopralluogo all'Iacp dopo il crollo: esclusi pericoli per la struttura

E' stato effettuato stamane da parte dei tecnici e dell'impresa incaricata dall'Iacp, il sopralluogo all'interno del locale commerciale di viale Puglia a Trapani, dove domenica a tarda sera è crollato parte del soffitto. L'immobile è di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Presenti al sopralluogo assieme al professionista incaricato dall'ente, anche i tecnici dello Iacp e del Comune di Trapani.

La ricognizione ha permesso di individuare i primi interventi di somma urgenza da mettere in atto, a parte la rimozione degli sfabbricidi che si trovano all'interno del locale, quelli conseguenti al cedimento, per prima cosa saranno puntellate le restanti parti della copertura del locale commerciale e verrà ripristinata quella parte di condotta fognaria travolta dal crollo.

Verrà anche realizzata una recinzione per impedire l'utilizzo del porticato dello stabile, che resterà inaccessibile sino alla completa messa in sicurezza. L'Iacp si è già attivato per chiedere alla Regione l'utilizzo delle somme occorrenti per il completo ripristino del locale commerciale, rimasto non utilizzato da anni, dopo avere ospitato un supermercato, che già nello scorso mese di dicembre era stato oggetto di un incendio doloso.

L'odierno sopralluogo ha escluso pericoli per lo stabile e quindi non saranno necessari ulteriori sgomberi. Come fa sapere l'Ente, i lavori di messa in sicurezza dovrebbero in poco tempo rendere nuovamente abitabili i quattro alloggi del primo piano (interessati dal cedimento nella parte esterna, il soffitto del locale coincide con le verande di questi appartamenti) per i quali i vigili del fuoco hanno disposto la temporanea evacuazione.

© Riproduzione riservata