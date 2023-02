Trapani, furto nel centro sociale Nino Via: rubati decespugliatori e rubinetteria

Furto al centro sociale Nino Via, la struttura intitolata al giovane commesso ucciso nel 2007 a Trapani durante una rapina. I ladri sono entrati di notte dopo aver tranciato la catena del cancello d’ingresso e si sono impossessati di decespugliatori e alcuni mezzi usati per la manutenzione della struttura affidata al comitato di quartiere Sant’Alberto. Rubata anche la rubinetteria all’esterno dei locali. Indaga la polizia.

Chi era Nino Via

Nino Via, giovane magazziniere del centro commerciale Gea di Trapani, venne ucciso per difendere un collega durante una rapina la vigilia dell'Epifania del 2007.

Al termine della giornata di lavoro, si stava recando a prelevare l'auto quando vide uk collega Pietro Terraglia, in balia di due malviventi che volevano portargli via l'incasso. Via intervenne. Un gesto eroico che pagò con la vita. Un colpo di pistola segnò la tragedia in via Orti. Per quel gesto è stato insignito con la medaglia al valore civile.

