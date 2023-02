Castelvetrano, corriere della droga preso con un chilo di cocaina in autostrada

Trasportava oltre un chilo di cocaina pura, il giovane arrestato a Castelvetrano dagli agenti della Squadra mobile di Trapani. L’uomo è stato fermato dai poliziotti mentre si accingeva a transitare nei pressi di un’area di sosta lungo l’autostrada A29.

Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di sottoporlo ad un accurato controllo. Nel corso delle ricerche sul veicolo all’interno del bagagliaio hanno trovato un grosso involucro in cellophane, risultato poi contenere stupefacente, tra diversi sacchetti da spesa. Il trentenne è stato così tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, su richiesta della procura, è stato poi convalidato dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

