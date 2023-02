Erice, auto urta due vetture in sosta e si ribalta: feriti due coniugi

Incidente intorno alle 13 in via Alessandro Manzoni, a Erice. Un solo mezzo coinvolto. Un uomo ha perso il controllo di un suv Jeep Compass. Forse un malore o forse un colpo di sonno sono le probabili cause dell'incidente che ha mandato in tilt il traffico nella zona. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Alessandro Volta: l’auto è finita contro altre due vetture in sosta e poi si ribaltata. All'interno della vettura capovolta c'era anche la moglie del conducente. Immediati i soccorsi. I due coniugi, aiutati ad uscire dall'auto dai vigili del fuoco, hanno riportato, a quanto pare, ferite superficiali.

