Messina Denaro, la vedova di Sciacca fa affiggere manifesti: «Finalmente giustizia!»

«Finalmente giustizia!» è lo slogan sui manifesti comparsi sui muri di Partanna, nel Trapanese. A farli preparare e affiggere è stata Giovanna Ragolia, 68 anni, vedova di Rosario Sciacca, che ll’11 giugno 1990 fu vittima innocente di un agguato mafioso che aveva come obiettivo Giuseppe Piazza, un camionista con numerosi precedenti penali.

«Quando ho saputo dell’arresto ho vissuto un momento di gioia - dice la donna -. La giustizia finalmente è arrivata». Sul manifesto c’è il ringraziamento alle forze dell’ordine e alle procure, così come al Ros dei carabinieri. «In tutti questi anni mi sono fatta l’idea che Matteo Messina Denaro abbia vissuto la sua latitanza nelle nostre zone, coperto da certi personaggi. Per me è impensabile che stesse in giro senza essere identificato», conclude la vedova Sciacca.

