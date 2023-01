Guidavano senza patente e con l'auto non assicurata, tre denunciati a Paceco

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, col supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia hanno denunciato a vario titolo tre soggetti per guida senza patente, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

I militari dell’Arma, durante l’espletamento di un normale servizio volto alla prevenzione e repressione di reati predatori, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo tre soggetti, due uomini e una donna, che percorreva la via Marsala in località Paceco.

All’esito del controllo la conducente risultava sprovvista di patente di guida e l’auto priva di copertura assicurativa motivo per il quale i Carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo del mezzo così come previsto dal Codice della Strada. Durante le fasi di compilazione dei verbali, i tre pregiudicati, venuti a conoscenza della gravità del provvedimento e della sanzione previsti dal codice della strada per tale infrazione, sarebbero andati in escandescenza proferendo frasi minacciose ed oltraggiose nei confronti degli operanti con l’intento di farli desistere dal loro operato sferrando calci all’autovettura sequestrata danneggiandola. Scattava perciò il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

