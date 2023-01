Sei arresti a Trapani per immigrazione clandestina, erano stati tutti espulsi

Erano tutti destinatari di divieti di reingresso, ma erano tornati in Italia. Per contrastare l’immigrazione clandestina, la polizia di Stato ha arrestato sei tunisini, negli ultimi giorni. Alcuni di loro sono stati rintracciati e soccorsi a largo delle coste trapanesi. Gli agenti li hanno individuati nonostante i numerosi alias forniti. Uno dei sei migranti è stato arrestato anche in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso a seguito della condanna per il delitto di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

