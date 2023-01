Castellammare del Golfo: è morto Benedetto Maltese, sindaco per due mandati

Lutto a Castellammare del Golfo: è morto Benedetto Maltese, per due volte sindaco della città. Aveva 81 anni. Maltese era docente di matematica, preside del liceo classico Francesco Vivona e dirigente dell’istituto superiore Piersanti Mattarella. Dopo esser andato in pensione, è stato per due volte sindaco di Castellammare del Golfo, dal 1983 al 1984 e dal 1985 al 1986. Dal 1978 era stato consigliere comunale per due successive consiliature.

Ad annunciare il decesso, l'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo che ha ricordato l'uomo, esprimendo attraverso il sindaco Nicolò Rizzo, "profondo cordoglio e vicinanza e porge sentite condoglianze alla famiglia Maltese, alla moglie Maria Oliva De Felice, ai figli Giuseppe, Daniele, Rosa e Dario e ai familiari tutti. Il presidente del Consiglio Comunale Mario Di Filippo, con l'intero Consiglio comunale dei Castellammare del Golfo, si unisce al dolore dei familiari del professore Benedetto Maltese e formula sentite condoglianze all’intera famiglia Maltese".

Uno dei figli di Benedetto Maltese è Dario, volto del Tg5. Anche la direzione giornalistica e tutti i colleghi hanno espresso condoglianze alla famiglia.

© Riproduzione riservata