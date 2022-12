Vandalizzata la Capanna di Betlemme a Petrosino

Vandalizzati, a Petrosino (Tp), la Capanna di Betlemme e il presepe che vi è stato realizzato all’interno. A denunciarlo è l’associazione socio-culturale “Petros-Sinis», organizzatrice dell’iniziativa natalizia. “La Capanna di Betlemme - si legge in una nota dell’associazione, a firma del vice presidente Gianfranco Sammartano - subisce ogni giorno atti di vandalismo di ogni genere. I vandali non risparmiano nemmeno i personaggi, rappresentanti la Sacra Famiglia: le mani e i vestiti vengono vandalizzati, mentre il bambinello subisce violenze di ogni tipo, impasti di terra e gesso messi in faccia e in bocca, la cassa stereo con le musiche di natale trafugata, gli estintori per la sicurezza, vengono usati a vilipendio della capanna stessa e dell’ambiente circostante. Siamo frastornati, subiamo ogni giorno tutto questo, e ogni giorno abbiamo provveduto a ripristinare tutto, ma siamo amareggiati per quello che succede a Petrosino, per mani di pochi». I responsabili dell’associazione non riescono a spiegarsi quali possano essere i motivi di tali gesti e chi li compie. Di quanto accade hanno informato sia la polizia municipale che l’amministrazione comunale e sarà anche formalizzata una denuncia.

