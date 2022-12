Marsala, arrestato 32enne: gli viene addebitato un incendio d'auto, quello di via del Fante

Vito Emanuel De Simone, 32 anni, con precedenti per furto, è stato arrestato, a Marsala, da carabinieri e polizia, perché accusato di essere l’autore di almeno uno degli attentati incendiari che nelle ultime settimane hanno visto distrutte otto auto parcheggiate in diverse zone della città.

L'incendio contestato a De Simone è quello che nella notte dello scorso 4 dicembre, in via del Fante, di fronte al Palazzo di Giustizia, dove sono state danneggiate dalle fiamme due auto. Le indagini condotte da carabinieri e polizia «hanno consentito di individuare - viene spiegato in una nota congiunta - gravi indizi di colpevolezza, raccolti grazie a visione delle telecamere di videosorveglianza, pedinamenti, perquisizioni personali locali e informatiche, nei confronti di un giovane che è stato visto entrare ed uscire, a piedi, nel parcheggio di via del Fante subito prima ed immediatamente dopo l’originarsi delle fiamme».

