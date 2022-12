Campobello di Mazara, attivo il nuovo Centro di raccolta rifiuti: gli orari di apertura

Campobello di Mazara ha il suo Centro Comunale di Raccolta rifiuti (CCR). Si trova all’interno del piazzale Birribaida (zona cimitero, all’ingresso di Campobello) ed è stato inaugurato alla presenza della giunta comunale, del presidente del consiglio Piero Di Stefano, dell’arch. Lisa Biondo, dirigente del settore dei Lavori Pubblici e di tutto lo staff dell’ufficio Ambiente, del geom. Mario Carta (DEC), del dott. Luca Fiasconaro, rappresentante della Multiecoplast – Gilma, del maresciallo Parrinello della locale stazione dei Carabinieri e del Comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino. Hanno partecipato anche gli operatori ecologici che gestiranno il servizio.

I rifiuti da conferire

All'interno della nuova struttura i cittadini avranno la possibilità di conferire in maniera autonoma tutte le diverse tipologie di rifiuti: materiale differenziabile, ingombranti, farmaci scaduti, toner per stampanti, abiti e tessili, olii e grassi commestibili, legno e sfalci da potatura. Tutti i rifiuti saranno poi avviati alle attività di recupero o al trattamento e allo smaltimento. Per quanto riguarda i rifiuti inerti (sabbia, cemento, sfabbricidi, etc.), potranno essere conferiti a partire dal 1° gennaio 2023.

Gli orari

I cittadini potranno gettare i rifiuti:

- periodo invernale (21 settembre – 20 giugno), martedì e sabato (ore 7:30-13:30) e giovedì (dalle ore 13.30 alle 19:30);

- periodo estivo (dal 21 giugno al 20 settembre), lunedì, martedì e sabato (ore 7:30-13:30), giovedì (dalle ore 13:30 alle 19:30) e domenica (dalle 8:30 alle 12:30).

Sarà, invece, possibile conferire i rifiuti RAEE (da apparecchiature elettriche ed elettroniche) il sabato mattina, dalle ore 8:30 alle ore 12, all’esterno del CCR.

