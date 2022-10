Marsala, la rapina a un benzinaio: condannato a cinque anni

Minacciando con una pistola giocattolo spara piombini (ma che fosse giocattolo la vittima non poteva saperlo, perché priva di tappo rosso), si fece consegnare l’incasso, 270 euro, da un benzinaio di via Trapani, a Marsala. Adesso, il giudice delle udienze preliminari Riccardo Alcamo lo ha condannato, con rito abbreviato, a cinque anni di carcere.

Ad essere condannato è stato il marsalese Alessandro Crimi, 39 anni, residente nel quartiere di Amabilina. Con Crimi era imputato, con l’accusa di favoreggiamento personale, il 33enne Daniele Guagliardo, ma quest’ultimo, difeso dall’avvocato Duilio Piccione, è stato assolto dal gup con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Guagliardo era accusato di avere aiutato Crimi, dopo la rapina, ad eludere le indagini della polizia nascondendo all’interno della sua abitazione la pistola giocattolo spara piombini utilizzata per mettere a segno il colpo.

I fatti sono del 30 agosto 2021, quando un uomo con volto travisato da un passamontagna, poi individuato dalla polizia in Alessandro Crimi, «mediante minaccia realizzata puntando contro il dipendente del distributore di benzina Q8, in via Trapani – si legge nel capo d’imputazione - il vivo di volata di una pistola giocattolo spara piombini priva di tappo rosso, nonché minacciando lo stesso che gli avrebbe sparato se non gli avesse consegnato l’incasso, si impossessava della somma in contanti pari ad euro 270 circa, ricavi della attività lavorativa». Ciò «con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale». Insomma, secondo gli inquirenti, non era nuovo ad azioni del genere.

