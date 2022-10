Castelvetrano, alberi pericolosi al cimitero: il Comune li taglia

Alcuni alberi presenti all'interno del cimitero di Castelvetrano, ritenuti pericolosi, saranno tagliati. Lo ha deciso l'amministrazione comunale della città in provincia di Trapani.

Uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale di Castelvetrano è puntare a restituire dignità e decoro alla città e ai suoi defunti. A giugno, in tale direzione, il Comune guidato dal sindaco Enzo Alfano ha espresso un’apposita direttiva della pulitura delle aree interne.

In seguito alla pulizia straordinaria effettuata la scorsa estate, il personale comunale ha effettuato una verifica dello stato dei luoghi, evidenziando la presenza di alberi, che in occasione di forti venti, ondeggiano pericolosamente e necessitano di essere tagliati.

In considerazione dell’apprestarsi della stagione dei temporali, per eliminare il pericolo di crollo degli alberi, il Comune ha incaricato un’azienda specializzata di Mazara del Vallo. La ditta andrà tagliare gli alberi superiori in altezza a dodici metri tramite il noleggio di una piattaforma elevatrice.

© Riproduzione riservata