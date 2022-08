«Resta qui a dormire»: l'amico accetta e lui lo deruba e lo ricatta, denunciato a Trapani

Invita un amico a bere a casa sua a Trapani e poi gli propone di rimanere a dormire. Lui - grato - accetta, ma l’indomani non trova più il portafoglio con 550 euro in contanti, la carta di credito, il permesso di soggiorno e documenti vari e la bicicletta elettrica che aveva parcheggiato nell’entrata dell’abitazione. Il giorno dopo l'amico, 27 anni, trapanese, lo chiama dicendogli che gli avrebbe restituito la carta di credito e il permesso di soggiorno in cambio di 60 euro. La vittima, uno straniero di 25 anni, denuncia tutto ai carabinieri di Trapani che durante una perquisizione a casa del 27enne recuperano i documenti oggetto del furto ed il portafogli, ma non i soldi e neppure la bicicletta.

Dall’analisi della lista dei movimenti tracciata dalla carta di credito emerge inoltre che sono state eseguite diverte transazione per l’acquisto di alimentari, alcolici e vestiti. Il 27enne è stato quindi denunciato per furto aggravato, tentata estorsione e indebito utilizzo di carta di credito.

© Riproduzione riservata