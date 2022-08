Muore a 17 anni per una rara malattia degenerativa, Favignana sotto choc

Favignana piange la scomparsa di Emanuele Campo, ragazzo di 17 anni colpito da una rara malattia degenerativa. L'isola è sotto choc, tanto che il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per oggi, 17 agosto, giorno dei funerali. "Interpretando i sentimenti dell'intera comunità, il sindaco Francesco Forgione e l'amministrazione comunale si stringono attorno alla famiglia Campo per la prematura scomparsa del giovane Emanuele".

In segno di cordoglio è stato rinviato il concerto della cantautrice siciliana Rubina, inizialmente previsto per ieri sera. Lo spettacolo si svolgerà domani, 18 agosto, in piazza Matrice a partire dalle 22.

"Il piccolo Emanuele è diventato uno splendido angelo tra le braccia della Madonna col suo splendido sorriso di sempre", ha reso noto la famiglia del ragazzo attraverso i social. "I genitori Leonarda e Vincenzo, il fratello Danilo e la nonna Anna ringraziano tutta la cittadinanza Egadina per l'affetto che stanno ricevendo".

Su Facebook sono tantissimi i messaggi di cordoglio. "Ovunque sarai continua a splendere dolcissimo Emanuele. Proteggi sempre la tua famiglia", scrive Giovanna De Pasquale. "Ciao Emanuele, adesso sei libero di volare, veglia sui tuoi cari...sarai sempre nei cuori di chi ti ha voluto e continua a volerti bene", è il commento di Teresa Tallarita. Claudia Di Stefano lo ricorda così: "Tesoro bellissimo, ti ho sempre pensato durante gli anni ed ora mi si stringe il cuore. Ti ricorderò sempre con il tuo dolce visino ed il tuo meraviglioso sorriso".

Emanuele Campo è stato in cura all'ospedale Di Cristina di Palermo. Commovente il racconto di Maria Pia Bonsignore: "Emanuele è stato mio alunno durante i giorni di cura trascorsi nel nostro ospedale, mi ha regalato meravigliosi sorrisi e la sua conoscenza mi ha insegnato molto di più di quanto possa avere fatto io con lui. Ho conosciuto due genitori con una forza d’animo e un coraggio da veri eroi, grandi persone nella loro semplicità e genuinità. Mi stringo forte a loro per la perdita dell’amato figlio".

