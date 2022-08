Stava svaligiando un negozio in centro, un trentenne arrestato a Marsala

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato, per il reato di tentato furto aggravato, un marsalese classe 91 già gravato da precedenti di polizia. I Carabinieri, in piena notte dello scorso fine settimana, notavano un’insolita presenza all’interno di un’attività commerciale. Vista l’ora i militari operanti scendevano repentinamente dall’autoradio sorprendendo il 31enne che, avendo già superato la grata in ferro posta all’esterno del locale, avrebbe provato a forzare la serratura del portone d’ingresso tramite una pinza a pappagallo e un coltellino, non riuscendo nell’intento solo per il tempestivo intervento dei Carabinieri.

Scattava l’arresto dell’uomo ed il sequestro degli arnesi utilizzati per mettere a segno il colpo. A seguito dell’udienza di convalida il 31enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. due volte a settimana.

