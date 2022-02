Alcamo, fa un incidente: i carabinieri scoprono che l'auto era stata rubata nel 2004

I carabinieri della compagnia di Alcamo, a conclusione di attività di indagine scaturita da un intervento su strada, hanno deferito in stato di libertà un 54enne residente a Custonaci. In particolare, i carabinieri hanno svolto un intervento a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di Custonaci per cause in corso di accertamento. Subito dopo aver prestato i primi soccorsi ai conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro ed aver messo in sicurezza il tratto stradale, hanno svolto una serie di accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. In tale contesto, il veicolo condotto dal 54enne è risultato rubato, il furto era stato denunciato nel 2004 mentre la targa che vi era apposta era stata denunciata come smarrita nel mese di aprile 2020 dal legittimo proprietario.

Inoltre, gli esami etilometrici e tossicologici effettuati da personale sanitario ad entrambi i conducenti, hanno dimostrato che il 54enne al momento dell’incidente si trovava in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore alla soglia con rilevanza penale.

I carabinieri, pertanto, hanno denunciato l’uomo alla competente autorità giudiziaria quale presunto responsabile dei reati di ricettazione e di guida in stato di ebbrezza.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

