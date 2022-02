Favignana, incendio a bordo di un aliscafo al momento dell'arrivo in porto

Un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento si è sviluppato stamane a bordo del monocarena “Gianluca M.” della Liberty Lines, mentre si trovava a poche decine di metri dal molo di attracco dell’isola di Favignana. L’aliscafo era partito da Trapani alle 8.10 e l’incendio sarebbe scoppiato quando già era prossimo all'arrivo a Favignana.

La colonna di fumo ha destato preoccupazione a quanti si trovavano in quel momento a bordo. Le fiamme sono state controllate e spente dall’equipaggio. Si tratterebbe di una avaria ad una turbina. L’aliscafo è riuscito a manovrare e accostare in banchina per sbarcare in passeggeri.

Sull’isola sono scattati i protocolli di allerta con personale della delegazione di spiaggia della capitaneria di porto e della stazione dei carabinieri che si è precipitato sul molo per prestare soccorsi ed assistenza. una colonna di fumo ed ha destato qualche preoccupazione a bordo. L’aliscafo è poi ritornato a Trapani dove sono stati avviati i controlli e le riparazioni.

