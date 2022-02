Archeologia, a Partanna nasce la Fondazione Sebastiano Tusa

L’immobile dell’area archeologica di contrada Stretto a Partanna, nel Trapanese, sarà la sede della Fondazione Sebastiano Tusa. Lo ha annunciato il sindaco di Partanna Nicola Catania. All’interno dell’area archeologica sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile e di sistemazione delle aree esterne e dei percorsi turistici. Un intervento di 60 mila euro che sarà eseguito dalla ditta ‘Antonino Biancò. L’archeologo Sebastiano Tusa, scomparso nel marzo 2019, ha seguito per anni gli scavi in contrada Stretto. Si deve a lui la scoperta del cranio trapanato rinvenuto in una tomba a grotticella insieme a numerosi elementi dell’originario corredo funerario dell’età del bronzo.

