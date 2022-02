Mazara, addio a Narduzza Gallo: fondò la sezione del Movimento per la vita

All’età di 94 anni è scomparsa a Mazara del Vallo Leonarda «Narduzza» Gallo, fondatrice della sezione del Movimento per la vita e del Centro per la vita in città.

Quella di Narduzza è stata una lunga esistenza dedicata interamente e intensamente alla difesa della vita nascente: dal 1949 al 1966 è stata Presidente della Gioventù femminile all’interno della Giunta diocesana e nell’ottobre 1966, messasi in aspettativa dall’insegnamento, partì come missionaria laica in Algeria. Fu anche ricevuta al papa Giovanni Paolo II A Mazara del Vallo il 6 novembre del 1983 fondò il MpV con 50 soci. Vendette il suo appartamento e con i proventi ricavati comprò e ristrutturò un immobile in via Abate Calia, ereditato insieme alle due sorelle. Qui oggi ha sede il Movimento per la Vita, il CAV (Centro di aiuto alla vita) e la Casa di accoglienza per ragazze-madri, rifiutate dalla famiglia o abbandonate dal partner.

