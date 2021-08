Selinunte, sequestrati 9 chili di corallo e due conchiglie rare: denunciato commerciante

Sequestrati all’interno di una bancarella di souvenirs nove chilogrammi di corallo e due conchiglie di mare, la cui provenienza è in corso di accertamento, ma la cui vendita è vietata. Resta da capire se il titolare dell’esercizio ne fosse a conoscenza, visto che il materiale sequestrato era in esposizione per i turisti per l’eventuale acquisto.

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – distaccamento di Trapani, hanno denunciato il venditore ambulante poiché esponeva per la vendita, senza la prevista documentazione, numerosi esemplari appartenenti a specie tutelate dalla Convenzione Internazionale di Washington. Il commerciante che aveva la sua bancarella all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, ma fuori l’area archeologica, deteneva infatti, oltre ai caratteristici souvenir tipici dell’isola, vari coralli e conchiglie privi di tracciabilità riguardo la provenienza.

