Il Comune di Paceco conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. La decisione è stata approvata dai nove consiglieri presenti, tra maggioranza ed opposizione, in attuazione di un’iniziativa sostenuta anche dalla Caserma dei Carabinieri e dall’Associazione Bersaglieri.

L’Anci, in particolare, ha sollecitato tutti i comuni italiani ad assegnare la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in modo che il simbolo dei caduti di tutte le guerre diventi anche il cittadino di tutta Italia.

“Il progetto è promosso in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto, avvenuta il 4 novembre 1921” ha spiegato l’assessore Michele Ingardia, prima della votazione dell’atto deliberativo, ricordando che “il Milite Ignoto rientra nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale, ed è importante continuare a tener viva la memoria, trasmettendola alle future generazioni in questa chiave di lettura, perché il Milite Ignoto, insieme al tricolore e all’inno nazionale, è tra i simboli più identificativi e aggregativi della nostra Repubblica”.

“Nella storia di Paceco – ha proseguito l’assessore – ci sono stati tanti giovani che hanno sacrificato la loro vita nei conflitti mondiali, alcuni spesso ricordati con memorie o intitolazioni di vie cittadine, altri sono rimasti militi ignoti. In questa occasione voglio ricordare il soldato Leopoldo Muraca, caduto sul territorio francese in giovanissima età: non potrò mai dimenticare le lacrime di mia nonna Maria quando raccontava di suo fratello Dino e di cosa significò per la sua famiglia ricevere la cartolina con su scritto “morto in combattimento”. Per me – ha concluso – questa cittadinanza onoraria conferisce il giusto onore e rispetto al soldato Leopoldo Muraca e a tutti quelli che, come lui, dovranno essere ricordati dalle generazioni future per continuare a dare un senso al loro sacrificio”.

