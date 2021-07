Scommesse illegali negli internet point tra Palermo e Trapani: denunce e multe da oltre 1 milione

I funzionari dell’Agenzia delle dogane e del monopolio di Palermo e di Trapani hanno eseguito una importante operazione di verifica nel settore delle scommesse sportive online.

Le attività, pianificate in un più ampio programma di controlli promosso dal Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale che ha interessato tutto il territorio nazionale, sono state realizzate in collaborazione con i militari della Guardia di finanza, dei carabinieri e del personale della polizia di Stato delle province di Trapani e di Agrigento.

Effettuato l’accesso in vari internet point e in una associazione sportiva, il risultato è stato sorprendente poiché nei locali si effettuavano notevoli flussi di scommesse illecite mediante computer collegati telematicamente con server di società operanti all’estero prive di qualsiasi autorizzazione rilasciata da Adm e dalla questura.

La vasta operazione ha consentito il sequestro di 21 personal computer e di 2 totem. Ai trasgressori, denunciati alle autorità giudiziarie delle province interessate, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 1.155.000 euro, oltre agli importi evasi a titolo di imposta unica sulle scommesse, sanzioni e interessi che saranno successivamente contabilizzati dagli uffici fiscali competenti per territorio.

© Riproduzione riservata