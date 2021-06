Caldo e incendi, prosegue l'allerta rossa a Palermo e Trapani: in arrivo picchi di 44 gradi

Prosegue ancora il gran caldo in Sicilia ed in particolare a Palermo e Trapani e così per le due province viene prorogata, per domani, l'allerta rossa da parte della Protezione civile. Nel resto della Sicilia è prevista per domani l'allerta arancione.

Ma la situazione, peggiorerà nei prossimi giorni a causa di una nuova ondata di afa, ancora più forte della precedente, in arrivo in settimana sull'Isola. A soffrire saranno soprattutto le aree interne.

Le giornate più calde saranno mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio, quando la colonnina di mercurio potrà sfiorare picchi anche di 44 °C, in alcune aree, come l'Ennese orientale, la Piana di Catania e l'alto Siracusano.

L'allerta prevista per domani riguarda anche la possibilità di incendi.

