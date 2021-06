Trapani, nuove nomine nelle parrocchie e negli uffici della Curia

Nuove nomine e avvicendamenti pastorali nella Curia trapanese. Nel corso della concelebrazione eucaristica, durante la quale è stato ordinato sacerdote il diacono don Roberto D’Aleo e ricordato il suo 44° di ordinazione sacerdotale ( 26 giugno ore 19 Cattedrale “San Lorenzo”) , il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha comunicato le nuove nomine.

Al fianco di Don Alberto Giardina ci sarà il neo ordinato Roberto D'Aleo. I due sacerdoti guideranno le parrocchie Sacro Cuore di Gesù, già affidata a don Alberto, e Maria Santissima Ausiliatrice di Trapani, dove Mons. Antonino Adragna lascia l’ufficio di amministratore parrocchiale. Mons. Fragnelli ha dedicato una speciale parola di ringraziamento per padre Adragna per gli oltre 40 di guida della Cattedrale e di 7 della comunità dei Salesiani.

Il vescovo ha anche comunicato che don Giardina, Cancelliere vescovile, con il prossimo anno accademico, assumerà l’incarico di docente di Teologia Sacramentaria presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo.

Cambiamenti anche nelle frazioni di Valderice. A San Marco, Fico e Crocevia arriva don Angelo Daniele Orlando, ordinato la scorsa Pentecoste. Don Angelo affiocherà come parroco in solido Don Franco Giuffrè.

La parrocchia di Sant’Andrea, invece, verrà affidata a Don Domenico Giorlando, che continuerà il suo servizio anche alle comunità di Bonagia e Pizzolungo

Anche in alcuni uffici di Curia sono coinvolti nei cambiamenti. Dopo la morte della prof.ssa Anna Maria Precopi Lombardo, alla quale - ha detto il vescovo - va il ringraziamento della nostra Diocesi, il museo diocesano sarà affidato ad Anna Pia Viola, docente alla Pontificia Facoltà teologica di Sicilia che ne assumerà la direzione. Don Franco Vivona, invece, sarà vice direttore del museo.

Avvicendamento anche nell’ufficio insegnamento della religione cattolica dove lasciano don Fabio Angileri e le professoresse Giosi Torre e Patrizia Adorno e subentra Don Antonino Catalano, come direttore. Don Catalano sarà coadiuvato da Erasmo Miceli, dirigente scolastico in pensione e Cettina Giannone, docente di religione in pensione, come collaboratori.

Infine, il vescovo ha anche annunciato di aver nominato vice- cancelliere della Curia Vescovile, don Emanuel Mancuso.

© Riproduzione riservata