Case popolari a Trapani, interventi di riparazione in 70 alloggi

«Lo Iacp di Trapani taglia un nuovo traguardo». Gonfia metaforicamente il petto il presidente dell’Ente per le case popolari, avvocato Vincenzo Scontrino, che spiega: «Ci apprestiamo ad occuparci di interventi di risanamento edilizio attraverso il cosiddetto superbonus. Come Iacp siamo protagonisti del comparto edilizio e abbiamo perciò perfetta consapevolezza della crisi sofferta dal settore, in diversi modi stiamo sviluppando nuove progettualità, l’ultima delle sfide è quella di ricorrere all’incentivo fiscale per realizzare interventi in tre edifici di Trapani, 70 appartamenti in tutto, per una spesa di poco superiore ai 5 milioni di euro».

L’avviso con il quale si pubblicizza il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta della Regione Sicilia. Entro il termine dell’uno agosto, le imprese interessate dovranno fare pervenire la manifestazione di interesse. In una seconda fase l’Iacp procederà ad una scrematura, per arrivare a sviluppare il cosiddetto “dialogo competitivo” con 4 imprese che successivamente procederanno a formulare l’offerta finale innanzi l’Urega (l’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare per l’appalto di lavori pubblici).

