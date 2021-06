Emergenza idrica nel Trapanese, un bypass per collegare due condotte

Un circuito chiuso: nasce il collegamento, sia a monte che a valle, tra le due più importanti condotte idriche della Sicilia Occidentale: la condotta di Bresciana (di proprietà del Comune di Trapani) e quella di Montescuro Ovest (di Siciliacque) saranno collegate. Questo genererà una serie di possibilità future visto che i bypass sono biunivoci.

La realizzazione del bypass fra gli acquedotti Bresciana e Montescuro Ovest al nodo di San Giovannello consente in caso di disservizio del sistema Montescuro, l’approvvigionamento idrico del Comune di Erice (frazioni di Casa Santa e Mokarta) utilizzando come vettore l’acquedotto Bresciana e come risorsa l’acqua prodotta dalle fonti gestite da Siciliacque.

Siciliacque provvederà a cedere al serbatoio di Campobello di Mazara (sistema Bresciana) la risorsa da destinare al comune di Erice, fino a un massimo di 60 litri al secondo. Dall’altro lato, invece, in caso di disservizio dell’acquedotto Bresciana o dei pozzi Bresciana, il bypass, usato in senso inverso, consentirà con risorse di Siciliacque, l’approvvigionamento delle frazioni sud di Trapani.

