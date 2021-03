Incidente a Partinico, grave un quarantenne di Castellammare

Un alcamese ed un castellammarese coinvolti in un incidente che si è verificato venerdì sera sulla statale 113 a Partinico, all’altezza di una nota sala ricevimenti. Ad avere la peggio il castellammarese, F.F. di 40 anni, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo per un esteso trauma cranico.

Ad andare ad impattare due auto, entrambe in direzione Alcamo. Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, sulla base dei rilievi effettuati dai carabinieri, una Toyota Rav 4 sarebbe andata in collisione con una Merdeces. La dinamica non appare ancora limpidissima ma stando alle prime indiscrezioni la Toyota avrebbe tamponato la Mercedes che poi, a causa dell’urto, è finita fuori strada impattando sul muretto di cemento armato ai bordi della carreggiata.

