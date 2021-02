Festa clandestina in casa per i 18 anni di un amico: multati 11 ragazzini a Marsala

Organizzano un party clandestino in casa per i 18 anni di un amico, nonostante le restrizioni in vigore per evitare la diffusione dei contagi da coronavirus. E' accaduto a Marsala, dove ieri sera i carabinieri, mentre si trovavano nei pressi di Contrada Berbarello, sono stati attratti da una musica ad altissimo volume che proveniva da un appartamento.

Decisi a fare un controllo, hanno sorpreso 11 giovanissimi, quasi tutti minorenni, che festeggiavano insieme i 18 anni di un loro amico. Sono stati trovati a ballare con tanto di consolle e dj.

Visto il mancato rispetto della normativa di settore ribadita con all’ultimo D.P.C.M., nonché dell’ordinanza sindacale che vieta le attività di ballo, intrattenimento musicale e di animazione in tutti i luoghi pubblici e privati del territorio, i militari hanno posto fine ai festeggiamenti e multato i presenti.

