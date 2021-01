Coronavirus, a Mazara i positivi salgono a 459. Il sindaco: "Preoccupato, più responsabilità"

Sono 459 i casi positivi al Covid-19 registrati dall’Asp Trapani alla data di oggi nella città di Mazara del Vallo. Il sindaco Salvatore Quinci, in un videomessaggio diffuso in serata, si è detto "preoccupato" per l'alto numero di contagi.

"Solo nella giornata di oggi sono stati 29 quelli in più riscontrati positivi al tampone", ha detto Quinci. "Sono inutili le tante polemiche sui pochi controlli e sulla chiusura delle scuole, quando si continua ancora a organizzare pranzi e cene tra amici e parenti", ha aggiunto il sindaco che si è appellato a "un comportamento più responsabile da parte di tutti che, al momento, è l’unico che ci potrà portare fuori questa situazione che stiamo vivendo".

© Riproduzione riservata