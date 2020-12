Rischiava di annegare: salvata una donna nel porto di Marsala

Una donna di 61 anni è stata soccorsa dai militari dell'ufficio circondariale marittimo di Marsala mentre rischiava di annegare all'imboccatura del porto.

Ad allertare, con una telefonata, l'ufficio della capitaneria è stato un uomo che aveva visto la donna annaspare in mare.

Immediato è stato l'intervento della Guardia costiera, che con una imbarcazione (il battello GC B112) ha raggiunto la bocca del porto, tirando a bordo la donna.

Sulla banchina, intanto, era arrivata un'ambulanza. La donna era in stato di confusione ed ipotermia e dopo le prime cure dei sanitari è stata affidata ai familiari, nel frattempo arrivati al porto. Indagini sono in corso.

