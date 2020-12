Marsala, via alla pulizia straordinaria della città

Una autentica svolta quella che il Comune di Marsala ha dato, a partire da ieri, alla tanto attesa Operazione «Ripuliamo Marsala», un insieme di azioni messe in campo, d’intesa con Energetikambiente; per affrontare e risolvere, una volta e per tutte, il problema delle microdiscariche di rifiuti e migliorare il decoro urbano, partendo da quei quartieri in cui la situazione è più critica.

Ieri,dopo avere sentito i cittadini per capirne esigenze e difficoltà, si è passati alla parte operativa. Sono stati posizionati in via Istria, nei pressi dell’ufficio per l’impiego di Marsala,i due mezzi della Energetikambiente in cui si potranno smaltire indifferenziati (rsu e secco residuo) e ingombranti, incluso il materiale elettrico ed elettronico (RAEE).

Nello stesso tempo è stata avviata la sistemazione del verde pubblico nello stesso quartiere popolare dove molte aiuole versano in stato di abbandono, ripulendo strade e marciapiedi dalle sterpaglie.

