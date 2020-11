Coronavirus, a Trapani screening per gli studenti: eseguiti 3.939 tamponi

Con oltre 3mila 900 test rapidi effettuati, si è conclusa la prima giornata di screening Covid-19 dedicata agli studenti degli Istituti superiori della provincia di Trapani organizzata dall’Asp di Trapani su una campagna di sensibilizzazione promossa dall’Assessorato regionale della Salute.

In particolare, a Trapani, su un totale di 1241 tamponi, 21 sono i casi positivi riscontrati; a Marsala, 634 tamponi e 2 casi positivi; Marsala 808 tamponi, 15 positivi; Castelvetrano 433 tamponi, 11 positivi; Alcamo 823 tamponi, 4 positivi. L'iniziativa, coordinata da Mario Minore, responsabile dell’Unità Operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale dell’Asp di Trapani, prevede l’effettuazione di test rapidi rinofaringei con metodo 'Drive in' su una popolazione scolastica complessiva di circa 22.500 studenti, oltre al personale scolastico e ai rispettivi nuclei familiari.

Il monitoraggio su "Target" continua domani, domenica 8 novembre 2020 dalle 9.30 alle 13.30/ dalle 14 alle 18 nelle seguenti postazioni: Trapani: Piazzale Ilio; Marsala: Area attrezzata per il mercato settimanale - ingresso Via degli Atleti; Mazara del Vallo: Piazzale Quinci; Castelvetrano: Via Autonomia Siciliana - Area Industriale; Alcamo: Contrada Sasi.

© Riproduzione riservata