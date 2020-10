Droga, cocaina in casa: arrestato un 50enne a Marsala

I carabinieri di Marsala hanno arrestato per spaccio di droga Pietro Marino, marsalese 50 anni, commerciante. In casa aveva 158 grammi di cocaina e 39mila euro.

Nell’ultimo periodo l'uomo era tenuto d’occhio dai militari della Compagnia di Marsala per i movimenti strani rilevati davanti la sua abitazione.

L'atteggiamento poco collaborativo dell'uomo, durante la perquisizione, e il continuo negare di avere della droga in casa ha spinto i carabinieri a perquisire l'appartamento nel dettaglio. Marino è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari così come disposto dal Tribunale lylibetano nella giornata di ieri mattina.

