Pronto il centro per minori a Mazara, ma ancora non è operativo

Il Centro d’accoglienza per minori extracomunitari non accompagnati, che sorge in via San Giovanni, nell’ex struttura S. Carlo Borromeo di Mazara, ancora non funziona nonostante la struttura sia pronta.

Dal comune fanno sapere che si è stati costretti a cambiare la destinazione d’uso in quanto all’assessorato regionale alla famiglia non esistono più i centri per minori extracomunitari ma soltanto per “minori”. Il comune ha già fatto la richiesta per il cambio di destinazione ma finora non ha ricevuto risposta.

L'articolo di Salvatore Giacalone nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

