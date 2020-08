Una strada intitolata alle vittime dell’Espresso Trapani

Intitolata in città una strada alle vittime dell’Espresso Trapani. La strada in questione è l'ex via Gara, tra il porto peschereccio e la zona di Torre di Ligny. La tragedia avvenne il 29 aprile del 1990 quando un traghetto affondò nel mare di Trapani, causando la morte di 13 persone.

"Finalmente, dopo trent’anni, a Trapani c’è un simbolo a ricordo di chi perse la vita in quel naufragio. I nostri papà non sono mai stati ritrovati. Adesso – ha ricordato Cristina Conticello - avremo un posto dove potere portare un fiore in loro ricordo. Da qui possiamo guardare il punto dove è affondata la nave, il nostro cimitero marino. Noi lo chiamiamo così".

