Crisi idrica a Trapani, ruspa danneggia la condotta: "Comune parte lesa"

Sarebbe stata una ruspa, non si sa volontariamente o accidentalmente, a rompere una grossa conduttura a Trapani. Un danno che oggi sta causando un'emergenza idrica.

"Seguiranno, a tal proposito, denunce alle competenti autorità - ha detto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida - , in ogni caso da due giorni i nostri tecnici sono al lavoro per il ripristino del grave danno". Non mancano i disagi in centro storico che è rimasto a secco, a causa di un blackout elettrico tra giovedì e venerdì e che ha impedito di erogare acqua nella giornata di ieri. L'erogazione viene rimandata dunque a oggi.

"La Città di Trapani è parte lesa - afferma il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -. L’acqua è vita e quando manca si fa "mala vita"... dunque sconti per nessuno". Il Comune fa sapere che oggi si proverà ad assicurare la distribuzione nel centro storico e nei giorni a seguire nelle frazioni e poi nuovamente su Trapani nuova, ma aggiunge che "nonostante il piano emergenziale e sostitutivo con SiciliAcque i quantitativi sono limitati e dunque si verificheranno comunque disagi nella distribuzione che, si conta possa rientrare nella normalità la prossima settimana a seguito dell’ultimazione del particolare intervento di riparazione della conduttura comunale di Bresciana, previsto entro domenica".

Intanto sono terminati i lavori della condotta fognaria nella via Sieli. La tubazione è stata rimessa in pressione consentendo la riattivazione del depuratore. "I lavori comunque continuano sulla vecchia linea - afferma l’assessore all’Ambiente Antonio Marco Romano - che verrà utilizzata come riserva in caso di ulteriori rotture della condotta principale anche al fine di evitare gli incresciosi sversamenti in mare".

