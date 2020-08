La solidarietà non di ferma neanche a Ferragosto nel Trapanese

Non si fermano nemmeno in estate ed a Ferragosto le attività di solidarietà a favore di molte famiglie, che versano in una situazione di profondo disagio nel Trapanese. L’associazione di volontariato Asvitur non va in vacanza e decide ancora una volta di avviare un’attività di raccolta di vestiario per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà.

Infatti, i volontari dell’Asvitur hanno provveduto alla raccolta e alla consegna di scarpe e indumenti usati, ma in buono stato di conservazione a delle famiglie che attraversano una situazione di difficoltà economica.

