Ztl, prima notte di chiusura della zona della Marina di Trapani

Ha debuttato la nuova chiusura di via Ammiraglio Staiti, principale arteria della Marina Trapanese. Traffico visibilmente diminuito e poche aiuto in centro storico grazie alla nuove Ztl.

I cancelli sono stati posizionati alle 22.30 dal Comando della Polizia Locale nell’intersezione tra via Avvocato Giuseppe Palmeri e via Mazzini; tra via Avvocato Giuseppe Palmeri e via Spalti; nell’incrocio tra via XXX Gennaio e via Osorio.

